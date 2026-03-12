Adana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını sanal medya hesabından duyurdu.

Adana Ticaret Odası'nın 2024 yılında Adana şalgamı için yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. AB'de yürütülen inceleme sürecinin ardından Adana şalgamının tescil süreci onaylandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 45'inci ürün olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adana'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram'ı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verdi.