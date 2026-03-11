Şefkat Eli Gazze’de Ramazan bereketini yaşatıyor

Ramazan ayının huzuru, paylaşma ve kardeşlik ruhu; savaş, abluka ve yoksunlukla mücadele eden Gazze'de dayanışma sofralarıyla hayat buluyor. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayı boyunca Gazze'de yürüttüğü kapsamlı insani yardım çalışmalarıyla yüz binlerce ailenin sofralarına umut, kalplerine ise yalnız olmadıkları duygusunu taşıyor.

Gazze'de yaşam, Ramazan ayına rağmen her geçen gün daha da zorlaşıyor. Temel gıdaya ulaşmanın dahi büyük bir mücadeleye dönüştüğü bu süreçte, Şefkat Eli sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dernek bünyesinde faaliyet gösteren iki ayrı aşevi, Ramazan boyunca her gün 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kurulan bu sofralar, sadece karın doyurmuyor; aynı zamanda Gazze halkına "unutulmadınız" mesajını da veriyor.

Ramazan gıda paketleri, Gazze'deki ailelerin bir aylık sahur ve iftar ihtiyacını karşılayacak şekilde özenle hazırlanıyor. Un, yağ, bakliyat, şeker ve temel mutfak ürünlerinden oluşan paketler; özellikle çocuklu aileler, yaşlılar, engelliler ve savaş nedeniyle evini kaybetmiş siviller öncelikli olacak şekilde dağıtılıyor.

İftar çalışmalarının yanı sıra Ramazan ayının en geniş kapsamlı yardım faaliyeti ise "330.000 Aile – 330.000 Gıda Paketi" projesi. Şefkat Eli, Ramazan ayı boyunca 330 bin aileye gıda paketi ulaştırmayı hedeflerken, dağıtımlar kesintisiz şekilde devam ediyor. Halihazırda sahada günlük 6.000 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.





Şefkat Eli yetkilileri, Ramazan ayının Gazze'de her zamankinden daha derin bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Ramazan; paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin adıdır. Gazze'de kurduğumuz her sofra, bir insanın umudunu tazelemek demektir. Bu yardımlar sadece bugün için değil, yarına tutunabilmek içindir" ifadelerini kullandı.





Zor şartlara rağmen sahada görev yapan gönüllü ekipler, Ramazan ayı boyunca yardımların aksamadan devam etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Şefkat Eli'nin Gazze'de yürüttüğü bu çalışmalar, Ramazan ayının ruhunu yaşatmanın yanı sıra, insani yardımın sınır tanımayan gücünü de gözler önüne seriyor.

("Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir" )