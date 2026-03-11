Haberler Yaşam Haberleri Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 15:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA

Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen yolcu ve öğrenciler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.