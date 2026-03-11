İstanbul güne sis ile uyandı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafikte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle Haliç ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bölgedeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Yoğun sis havadan görüntülendi. (DHA)

ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren pus ve sis, sabah saatlerinde Haliç üzerinde yoğunlaştı. Haliç Köprüsü sisin etkisiyle kayboldu. Yoğun sis görsel bir şölen sunarken, ulaşımda ise yer yer aksamalara neden oldu.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışı ve sis dron ile havadan görüntülendi. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği bildirildi.