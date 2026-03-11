Denizli’de sabah saatlerinde deprem: AFAD duyurdu! İşte büyüklüğü

AFAD verilerine göre 11 Mart 2026 sabah saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi. En büyük sarsıntı saat 07.42'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Denizli Buldan’da sabah saatlerinde kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi. (Kaynak: A Haber Foto Arşiv)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Buldan olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin koordinatları 38.08583 kuzey enlemi ve 28.98028 doğu boylamı olarak açıklandı.