Denizli’de sabah saatlerinde deprem: AFAD duyurdu! İşte büyüklüğü
Denizli’nin Buldan ilçesinde 11 Mart 2026 sabahı saat 07.42’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD verilerine göre 11 Mart 2026 sabah saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi. En büyük sarsıntı saat 07.42'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Buldan olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin koordinatları 38.08583 kuzey enlemi ve 28.98028 doğu boylamı olarak açıklandı.
DENİZLİ DEPREM!
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih - Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-11 07:42:15
|38.08583
|28.98028
|5.24
|MW
|4.0
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 06:41:13
|37.16083
|28.51444
|7.0
|ML
|1.3
|Menteşe (Muğla)
|2026-03-11 06:02:20
|39.25167
|28.16111
|8.28
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 05:28:59
|38.19944
|37.87278
|7.0
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-03-11 05:05:46
|39.24389
|28.12667
|4.73
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 05:05:03
|38.08333
|28.97528
|12.42
|ML
|0.9
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 04:51:16
|38.00472
|38.22250
|7.0
|ML
|0.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|2026-03-11 04:45:30
|38.12778
|27.42056
|7.04
|ML
|1.8
|Torbalı (İzmir)
|2026-03-11 04:44:52
|39.25472
|29.01917
|10.82
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 04:31:29
|38.07583
|28.97028
|7.43
|ML
|1.3
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 04:29:14
|39.17333
|28.34972
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 04:11:06
|38.09306
|28.97333
|7.02
|ML
|1.7
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 04:10:45
|38.07111
|28.99167
|7.03
|ML
|1.6
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 04:09:33
|39.23750
|29.00556
|8.94
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 04:07:54
|39.24778
|29.01889
|8.53
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 03:48:30
|38.14833
|28.91694
|7.0
|ML
|2.2
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 03:44:52
|39.19389
|28.12056
|4.96
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 03:15:35
|39.23528
|28.99639
|7.0
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 03:01:56
|38.10389
|28.97028
|7.0
|ML
|1.7
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 02:59:57
|38.09583
|28.97333
|7.0
|ML
|1.3
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 02:48:12
|39.19972
|28.96056
|10.82
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 02:44:32
|39.15611
|29.01972
|16.39
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 02:40:45
|38.85417
|27.13694
|7.0
|ML
|1.7
|Aliağa (İzmir)
|2026-03-11 02:37:15
|39.25778
|28.16028
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 02:32:07
|38.37972
|26.70750
|7.06
|ML
|1.4
|Urla (İzmir)
|2026-03-11 02:12:07
|37.98278
|36.25000
|7.0
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-03-11 01:48:49
|39.11722
|25.90194
|10.66
|ML
|1.4
|Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)