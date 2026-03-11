CANLI YAYIN

Denizli’de sabah saatlerinde deprem: AFAD duyurdu! İşte büyüklüğü

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Denizli’de sabah saatlerinde deprem: AFAD duyurdu! İşte büyüklüğü

Denizli’nin Buldan ilçesinde 11 Mart 2026 sabahı saat 07.42’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD verilerine göre 11 Mart 2026 sabah saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi. En büyük sarsıntı saat 07.42'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Denizli Buldan'da sabah saatlerinde kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Buldan olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin koordinatları 38.08583 kuzey enlemi ve 28.98028 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Buldan merkezli deprem yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DENİZLİ DEPREM!

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km

11 Mart 2026 sabah saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi.

11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih - SaatEnlemBoylamDerinlik (km)TipBüyüklükYer
2026-03-11 07:42:1538.0858328.980285.24MW4.0Buldan (Denizli)
2026-03-11 06:41:1337.1608328.514447.0ML1.3Menteşe (Muğla)
2026-03-11 06:02:2039.2516728.161118.28ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:28:5938.1994437.872787.0ML1.3Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 05:05:4639.2438928.126674.73ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:05:0338.0833328.9752812.42ML0.9Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:51:1638.0047238.222507.0ML0.8Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-11 04:45:3038.1277827.420567.04ML1.8Torbalı (İzmir)
2026-03-11 04:44:5239.2547229.0191710.82ML0.9Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:31:2938.0758328.970287.43ML1.3Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:29:1439.1733328.349727.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 04:11:0638.0930628.973337.02ML1.7Güney (Denizli)
2026-03-11 04:10:4538.0711128.991677.03ML1.6Güney (Denizli)
2026-03-11 04:09:3339.2375029.005568.94ML1.2Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:07:5439.2477829.018898.53ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:48:3038.1483328.916947.0ML2.2Buldan (Denizli)
2026-03-11 03:44:5239.1938928.120564.96ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 03:15:3539.2352828.996397.0ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:01:5638.1038928.970287.0ML1.7Güney (Denizli)
2026-03-11 02:59:5738.0958328.973337.0ML1.3Güney (Denizli)
2026-03-11 02:48:1239.1997228.9605610.82ML1.2Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:44:3239.1561129.0197216.39ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:40:4538.8541727.136947.0ML1.7Aliağa (İzmir)
2026-03-11 02:37:1539.2577828.160287.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 02:32:0738.3797226.707507.06ML1.4Urla (İzmir)
2026-03-11 02:12:0737.9827836.250007.0ML1.1Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-11 01:48:4939.1172225.9019410.66ML1.4Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)

