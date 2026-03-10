Munzur Dağları'nda doğanın özgür atları

Erzincan-Tunceli sınırındaki Munzur Dağları'nda yaşayan yılkı atları, karla kaplı doğa içinde görüntülendi. Yaklaşık 3 bin 300 rakımlı dağlarda doğal yaşamlarını sürdüren yılkı atları, ortaya çıkan manzaralarla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, bölgeye gelen gezgin fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Ürkek yapılarıyla bilinen ve Munzur Dağları'nda sürü halinde dolaşan yılkı atlarının oluşturduğu görüntüler görenleri adeta mest ediyor.



Zorlu doğa şartlarında yaşam mücadelesi veren yılkı atları, özellikle kış aylarında yem bulabilmek için zaman zaman köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalara inerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.



Fotoğraf tutkunları tarafından kayda alınan yılkı atları, bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak yeniden doğal yaşam alanlarında gözlerden kayboldu.