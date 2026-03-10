Kahvehaneye kumar denetimi: 4 kişiye 46 bin lira ceza

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede gerçekleştirilen denetimde oyun masasında bulunan 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara toplam 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi. Denetim sırasında oyun masasında bulunan 2 bin liraya da el konuldu.



İş yeri sorumlusu İ.Ö. (55) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.