Günlük 8 bin TL'ye işçi bulunamıyor!

İncir bahçelerinin zamanında sürülmemesi halinde otların arttığını ve ürün kalitesinin düştüğünü belirten Doğan, arazilerin dağlık olması nedeniyle bakım çalışmalarını atlarla yaptıklarını kaydetti. Doğan, "Olmazsa olmazımız atlarımızdır. Onlara kendimizden daha güzel bakarız. Bakmazsak bize hizmet etmezler. Her yılın şubat sonu ve mart başları gibi incir bahçelerinde çalışmaya başlarız. Önce incir ağaçlarını budarız. Ağaç üzerindeki kuru dalları keseriz. Sonra çift sürmeye başlarız. Ramazan ayı olmasına rağmen oruçlu halimizle bu işi yapıyoruz. 10 saat çalışacağımıza 3 saat çalışıyoruz. Bu ağaçlara bakım yaparsak meyvesi de güzel olur" dedi.

ACEMİ ATLAR USTA ATLAR İLE EĞİTİLİYOR

Doğan, genç atların usta atlarla birlikte çalıştırılarak eğitildiğini belirterek, "Bir usta ile bir acemi tayı yanına koyarak çifte koşarız. Usta gidip gelirken acemi atı eğitir. Bu iş çok zahmetli. Yılın 12 ayı baktığımız bu atlar bizim bir ay işimizi görür. Buna rağmen biz yılın diğer 11 ayında gözümüz gibi bu atlarımıza bakarız. Bakmazsak çift zamanı bahçelerimizi süremeyiz. Eğer bahçemizi bir ay içerisinde sürüp bakımını yapamazsak her yer otun içinde kalır" diye konuştu.

AT İLE ÇİFT SÜRENLERİN AYLIK GELİRİ 240 BİN TL

At ile çift sürmenin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu atlar ile çift sürmenin günlük yevmiyesi 8 bin TL arası. Günlük 8 bin yevmiye ile aylık gelirin 240 bin TL oluyor. Bu memlekette kimin aylık maaşı 240 bin lira. Buna rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Ege Bölgesi'nde 12 ay iş var. Günlük çapa yevmiyesi ise 3 bin 500 lira. 3 bin liradan hesaplasak aylık gelir 90 bin TL olur. Vatandaş asgari ücret ile çalışıyorsa biz niye bu yevmiye ile geçinemiyoruz, ağlıyoruz" dedi.