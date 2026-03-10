Akdeniz’de deprem! AFAD açıkladı: Antalya Manavgat açıklarında hissedildi

2. Fethiye'den Burdur ve Isparta'ya uzanan fay hattı

Özçelik, Antalya için dikkat edilmesi gereken fayların başında Fethiye'den Burdur ve Isparta'ya doğru uzanan fay sisteminin geldiğini belirtiyor. Bu hatların bölge için potansiyel risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

3. Aksu ve Kırka çevresindeki belirsiz faylar

Prof. Dr. Özçelik'in açıklamalarına göre Antalya çevresinde Aksu ve Kırka bölgelerinde aktif olup olmadığı tam olarak bilinmeyen faylar bulunuyor. Bu nedenle söz konusu fayların davranışının bilimsel çalışmalarla daha net ortaya konulması gerektiği vurgulanıyor.