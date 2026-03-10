CANLI YAYIN

Akdeniz’de deprem! AFAD açıkladı: Antalya Manavgat açıklarında hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Akdeniz’de, Antalya Körfezi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Antalya’nın Manavgat ilçesine yaklaşık 18.77 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Deprem, 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.20.20'de gerçekleşti. Yapılan ölçümlere göre depremin merkez üssü 36.56667 kuzey enlemi ve 31.46833 doğu boylamı olarak belirlenirken, yerin 40.87 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

ANTALYA DEPREM!

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya)
Tarih:2026-03-10
Saat:14:20:20 TSİ
Enlem:36.56667 N
Boylam:31.46833 E
Derinlik:40.87 km

AFAD 10 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-03-10 14:20:2036.5666731.4683340.87MW4.1Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya)
2026-03-10 14:13:3139.1811128.2633310.73ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-10 14:10:4239.1788928.258619.47ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-10 13:51:0839.1708328.266946.28ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-10 13:45:3439.1788928.2361110.43ML1.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-10 13:41:1239.8786128.871397.0ML1.0Orhaneli (Bursa)
2026-03-10 13:39:3636.9930630.719727.0ML1.5Kepez (Antalya)
2026-03-10 13:36:0339.1852828.255839.95ML3.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-10 13:29:3539.1266728.213617.27ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-10 13:22:1238.1413928.920287.0ML1.2Buldan (Denizli)
2026-03-10 13:10:3439.5013928.140286.94ML1.8Bigadiç (Balıkesir)
2026-03-10 13:04:3639.1202828.308617.0ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-10 12:58:1639.0052837.8897210.24ML1.9Hekimhan (Malatya)

ANTALYA'DA DEPREM RİSKİ

1. Türkiye'nin büyük bölümü deprem tehlikesi altında
Prof. Dr. Ramazan Özçelik'e göre Türkiye Deprem Tehlike Haritası incelendiğinde, ülkenin büyük bölümünün kırmızı renkle gösterilen yüksek deprem tehlikesi bulunan alanlarda yer aldığı görülüyor. Bu bölgelerde deprem beklenebileceği ancak zamanını önceden bilmenin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

2. Fethiye'den Burdur ve Isparta'ya uzanan fay hattı
Özçelik, Antalya için dikkat edilmesi gereken fayların başında Fethiye'den Burdur ve Isparta'ya doğru uzanan fay sisteminin geldiğini belirtiyor. Bu hatların bölge için potansiyel risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

3. Aksu ve Kırka çevresindeki belirsiz faylar
Prof. Dr. Özçelik'in açıklamalarına göre Antalya çevresinde Aksu ve Kırka bölgelerinde aktif olup olmadığı tam olarak bilinmeyen faylar bulunuyor. Bu nedenle söz konusu fayların davranışının bilimsel çalışmalarla daha net ortaya konulması gerektiği vurgulanıyor.

4. Akdeniz içindeki fay sistemleri
Özçelik, Akdeniz'in içindeki fayların Antalya açısından önemli bir risk unsuru olabileceğini belirtiyor. Ancak deniz altında araştırma yapmanın zor ve maliyetli olması nedeniyle bu alanda daha fazla akademik çalışmaya ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

5. Zemin yapısı deprem etkisini büyütebilir
Prof. Dr. Ramazan Özçelik'e göre Antalya'nın bazı bölgelerindeki zemin yapısı deprem dalgalarını büyütebilecek özellik taşıyabiliyor. Bu nedenle konutların deprem dayanıklılığının incelenmesi ve risk analizlerinin yapılması gerektiği belirtiliyor.

