Akdeniz’de deprem! AFAD açıkladı: Antalya Manavgat açıklarında hissedildi
Akdeniz’de, Antalya Körfezi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Antalya’nın Manavgat ilçesine yaklaşık 18.77 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Deprem, 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.20.20'de gerçekleşti. Yapılan ölçümlere göre depremin merkez üssü 36.56667 kuzey enlemi ve 31.46833 doğu boylamı olarak belirlenirken, yerin 40.87 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
AFAD 10 MART SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-10 14:20:20
|36.56667
|31.46833
|40.87
|MW
|4.1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya)
|2026-03-10 14:13:31
|39.18111
|28.26333
|10.73
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-10 14:10:42
|39.17889
|28.25861
|9.47
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-10 13:51:08
|39.17083
|28.26694
|6.28
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-10 13:45:34
|39.17889
|28.23611
|10.43
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-10 13:41:12
|39.87861
|28.87139
|7.0
|ML
|1.0
|Orhaneli (Bursa)
|2026-03-10 13:39:36
|36.99306
|30.71972
|7.0
|ML
|1.5
|Kepez (Antalya)
|2026-03-10 13:36:03
|39.18528
|28.25583
|9.95
|ML
|3.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-10 13:29:35
|39.12667
|28.21361
|7.27
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-10 13:22:12
|38.14139
|28.92028
|7.0
|ML
|1.2
|Buldan (Denizli)
|2026-03-10 13:10:34
|39.50139
|28.14028
|6.94
|ML
|1.8
|Bigadiç (Balıkesir)
|2026-03-10 13:04:36
|39.12028
|28.30861
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-10 12:58:16
|39.00528
|37.88972
|10.24
|ML
|1.9
|Hekimhan (Malatya)
ANTALYA'DA DEPREM RİSKİ
1. Türkiye'nin büyük bölümü deprem tehlikesi altında
Prof. Dr. Ramazan Özçelik'e göre Türkiye Deprem Tehlike Haritası incelendiğinde, ülkenin büyük bölümünün kırmızı renkle gösterilen yüksek deprem tehlikesi bulunan alanlarda yer aldığı görülüyor. Bu bölgelerde deprem beklenebileceği ancak zamanını önceden bilmenin mümkün olmadığı ifade ediliyor.