Adana merkezli 3 ilde 'sahte polis' operasyonu: 8 tutuklama

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden, 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Şubat 2026 tarihinde meydana geldi. Şüpheli şahıslar, G.D. isimli vatandaşı telefonla arayarak kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve operasyon yapılacağını söyleyip korkutarak yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parasını aldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, dolandırıcılık şebekesini tespit ederek Adana merkezli Nevşehir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 fişek, uyuşturucu madde, çok sayıda sim kart, banka kartı, cep telefonu, laptop ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.



Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.