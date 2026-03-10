8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyağıl mevkisinde bir tırda arama yaptı.

Aramada, 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.