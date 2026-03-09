Sözde fenomen Halil Kürklü Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı

Foto: ahaber.com.tr

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Provokatör Halil Kürklü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından daha önce de tutuklandığı ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli HALİL KÜRKLÜ'nün üzerlerine atılı Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun vasıf ve mahiyeti, atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu, atılı suçun CMK'nun 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama nedeninin varsayılabileceği, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması sebebiyle şüphelinin salıverilmeleri halinde kaçacakları, saklanacakları, delilleri gizleyecekleri hususunda kuvvetli şüphenin bulunması, işin önemi ve şüphelilerin üzerlerine atılı suçun cezasının alt ve üst sınırlarına göre adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin verilebilecek ceza miktarına göre ölçülü olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin CMK.nun 100. ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına

Şüpheli hakkında yeteri kadar tevkif müzekkeresi düzenlenmesine, CMK.nun 107/1. maddesi gereği şüphelilerin tutuklandığının C.Başsavcılığı aracılığı ile bir yakınına veya şüphelilerin belirleyeceği bir kişiye bildirilmesine, Hazırlık evrakının ikmali için C.Savcılığına tevdiine,

Şüpheli CELAL ÇALTI'nın üzerlerine atılı Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediklerine dair olay tutanaklarına göre kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, atılı suçun CMK.'nun 100/3 maddesinde sayılan suçlardan olması nedeniyle tutuklama sebebinin varsayılabileceği, atılı suçun cezasının alt ve üst sınırına göre kaçma şüphelerinin bulunduğu, ancak şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalinin bulunması sebebiyle uygulanması muhtemel kanun maddeleri nazarıda bu aşamada adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı kanaatine varıldığından tutuklama talebinin reddine, Başka suçtan hükümlü, tutuklu, yakalamalı değiller ise derhal serbest bırakılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.