Sokak röportajından Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Halil Kürklü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sokak röportajlarında tanınan provokatör Halil Kürklü Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.

Sokak röportajı adı altında halkı tahrik eden yayınlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Halil Kürklü hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Kürklü "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan Halil Kürklü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Celal Çaltı ise serbest bırakıldı.

İLK SUÇU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Provokatör Halil Kürklü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından daha önce de benzer suçlardan tutuklandığı ortaya çıktı.

