Muratlı'da trafik ve asayiş uygulaması

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ekiplerce trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Muratlı Belediye Binası önündeki kontrol noktasında araçları tek tek durdurarak alkol kontrolü ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, alkol metre ile ölçümler de yapıldı.



Denetime asayiş ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri de katıldı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamada trafik güvenliği ve genel asayiş yönünden kontroller sağlandı.



Uygulama sırasında sürücülere araç ses ve görüntü sistemleri konusunda da uyarılarda bulunuldu. Ekiplerce araçların ses sistemleri kontrol edilirken, yüksek sesli müzik ve mevzuata aykırı ses sistemi kullanan sürücülere gerekli uyarılar yapıldı.