Halk plajında ekipleri alarma geçiren görüntü! Parçalanmış İHA bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesi halk plajında vatandaşlar parçalanmış bir cisim buldu. Durum apar topar ekiplere bildirildi. Parçalanmış halde bulunan ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim, S.A.S. timleri tarafından fünye düzeneğiyle imha edildi.