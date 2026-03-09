Halk plajında ekipleri alarma geçiren görüntü! Parçalanmış halde bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki halk plajında parçalanmış halde bulunan ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim, güvenlik önlemleri alınarak imha edildi.

Fotoğraf-İHA

Karasu halk plajında, üzerinde pervane bulunan ve parçalanmış durumda bir cisim tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cismin bir İHA olabileceği ve üzerinde patlayıcı bulunma ihtimali değerlendirildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Olası risklere karşılık güvenlik amacıyla 400 metre yarıçapındaki alan boşaltılarak çevre emniyete alındı.

İstanbul Riva S.A.S. Komutanlığı'ndan gelen ekipler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı timleri, kurdukları fünye düzeneğiyle söz konusu cismi kontrollü şekilde imha etti.