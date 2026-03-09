Gümüşhane-Giresun karayoluna dikkat: Heyelan nedeniyle kapandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde aynı noktada meydana gelen iki ayrı heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aynı noktada meydana gelen iki ayrı heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgilere göre Kürtün ilçesi Taşlıca köyü mevkiinde sabah heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yaptıkları çalışmayla yolu tekrar trafiğe açtı.
Yolun trafiğe açılmasından saatler sonra aynı noktada tekrara heyelan meydana geldi. Dağ yamacından kopan kaya ve toprak kütlesi Gümüşhane Giresun karayolunu tamamen ulaşıma kapattı.
Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken Karayolları ekipleri ise yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor.