Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de minibüs ile otomobil çarpıştı: Hamile sürücü yaralandı

Eskişehir-Bursa kara yolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 aylık hamile A.O. ile otomobil sürücüsü M.Ç. yaralandı. İlk müdahalenin ardından A.O. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.Ç. ise ayakta tedavi edildi.