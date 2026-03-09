Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da inşaat işçilerinin kavgasında kanlı son!

Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 23:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Aksaray’da inşaat çalışanının mesai arkadaşı ile tartışması kavgaya döndü. İşçilerden biri diğer çalışanı bıçakla yaraladı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.