Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 51 kilo skunk ele geçirildi

Tuzla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 8 Mart'ta Tuzla'da bulunan bir adres ve araca yönelik operasyon düzenlenirken, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 51 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.