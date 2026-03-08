Trabzon’dan Halep’e kardeşlik sofrası! Belediye Başkanı Genç ve heyeti mazlumlarla bir araya geldi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep'te düzenlenen iftara katılmak üzere Suriye'ye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, savaş mağduru Suriyelilerin yaşadığı Shamarin çadır kentini ziyaret etti. Başkan Genç, Türkiyeʼnin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek "Bu toprakların bağımsızlığı ve halkının onurlu mücadelesi için verilen çabayı yürekten kutluyorum. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allahʼtan rahmet diliyor, mücadelede yer alan gazilerimizi de saygı ve minnetle selamlıyorum." dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca Halepʼin Eşrefiye Mahallesiʼnde yüzlerce savaş mağduruna iftar veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonu yerinde incelemek üzere Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, bazı meclis üyeleri ve belediye yöneticilerinden oluşan yaklaşık 25 kişilik heyetle dün Suriyeʼye gitti.
Sabah uçakla Trabzonʼdan Gaziantepʼe giden heyet, buradan karayoluyla Kilisʼe geçerek Vali Ömer Kalaylıʼyı ziyaret etti.
SAVAŞ MAĞDURLARIYLA BULUŞTU
Kilisʼten Öncüpınar Sınır Kapısıʼnı geçerek Suriyeʼye ulaşan Trabzon heyeti, ilk olarak Shamarin çadır kentini ziyaret etti.
Başkan Genç, burada Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen yardım dağıtımına katılarak, kampta yaşayan savaş mağduru Suriyelilerle sohbet etti ve Ramazan ayının başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını temenni ettiğini söyledi. Trabzon heyeti buradan Halepʼe geçerek Türkiyeʼnin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve Halep Valisi Azzam Garibʼi ziyaret etti. Akşam Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde Suriyelilerle birlikte iftar yapan heyet, gece Türkiye'ye dönüyor.
"KARDEŞLİĞİMİZ RAMAZAN SOFRASINDA PEKİŞİYOR"
Suriyeʼnin Halep kentine giderek Eşrefiye Mahallesiʼnde kurulan iftar sofrasına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye ile Suriye halkı arasındaki kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaparak, Ramazanʼın paylaşma ve birlik ruhunun Halepʼte kurulan sofralarda daha da güçlendiğini ifade etti.