Trabzon’dan Halep’e kardeşlik sofrası! Belediye Başkanı Genç ve heyeti mazlumlarla bir araya geldi

BAĞIMSIZLIK İÇİN VERİLEN MÜCADELEYİ YÜREKTEN KUTLUYORUM Başkan Genç, Türkiyeʼnin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Halepʼte kardeşlerimizle birlikte aynı ramazan sofrasında bir arada bulunmanın huzurunu yaşıyoruz. Trabzonʼdan gelen heyetimizle birlikte bu mübarek ayın bereketini paylaşmak, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmek için buradayız. Bu toprakların bağımsızlığı ve halkının onurlu mücadelesi için verilen çabayı yürekten kutluyorum. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allahʼtan rahmet diliyor, mücadelede yer alan gazilerimizi de saygı ve minnetle selamlıyorum. İçlerinde bir kısmının bugün iftar soframızda bulunması bizim için ayrıca anlamlıdır."

TÜRK MİLLETİ OLARAK KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriyeʼnin ve Halepʼin bu haklı mücadelesini sürecin başından itibaren kararlılıkla takip eden ve güçlü şekilde destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanʼa da Halepʼten, bu iftar sofrasından şükranlarımızı sunuyorum. Bizler bu toprakların insanlarıyız. Emperyal güçlerin bölgemizde kurmak istediği oyunları bozmak için dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmanın güzel bir örneğini, birçok şehirde olduğu gibi Halepʼte de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarıyla göstermenin gayreti içerisinde olacağız."