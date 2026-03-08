CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Tipide şarampole kayan araçtaki 4 kişi kurtarıldı

Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle şarampole kayan kamyonete mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Taşlıçay-Diyadin kara yolunda meydana geldi. Iğdır'dan yola çıkan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu kamyonet, yoğun tipide görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şarampole kaydı. Aile mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri gitti. Ekiplerin çalışmasıyla şarampole kayan araç iş makinesine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Aile, araçla yollarına devam etti.

