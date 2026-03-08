Tipide şarampole kayan araçtaki 4 kişi kurtarıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle şarampole kayan kamyonete mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Taşlıçay-Diyadin kara yolunda meydana geldi. Iğdır'dan yola çıkan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu kamyonet, yoğun tipide görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şarampole kaydı. Aile mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri gitti. Ekiplerin çalışmasıyla şarampole kayan araç iş makinesine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Aile, araçla yollarına devam etti.