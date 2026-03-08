Tarihi emanete ihanet: 300 yıllık Tophane Çeşmesi'ni ateşe verdiler
İstanbul’un simge yapılarından biri olan ve Osmanlı mimarisinin zarafetini günümüze taşıyan Tophane Çeşmesi, gece saatlerinde yakılan ateşle büyük zarar gördü. 1732 yılında I. Mahmud tarafından yaptırılan bu eşsiz eserin mermer yüzeyleri kararıp is içinde kalırken; olayın faili olduğu belirlenen ve daha önce ibadethanelere zarar vermekten suç kaydı bulunan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık üç asırdır İstanbul'un önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Tophane Meydanı'nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde gece saatlerinde O.G.Y. isimli kişi tarafından ateş yakıldı. Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımlarının karardığı görüldü.
Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların ve turistlerin tepkisini çekti. Çeşmenin üzerinde oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ateşi yaktığı tespit edilen şüpheli O.G.Y.'yi gözaltına aldı.
BENZER SUÇLARDAN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Şüphelinin daha önceden 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle öldürme' suçlarından 5 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli O.G.Y., 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adliyeye sevk edildi.
'ÇOK NADİDE BİR ESER'
Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, "Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisiyim. Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser. İstanbul'un üç büyük çeşmesinden bir tanesi, görüldüğü üzere bir sanat abidesi. Burası Tophane Çeşmesi. Düne kadar çeşmemiz burada sağlam duruyordu fakat akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, daha önce bizim camimizde de üç gün üst üste kitaplıkları yıktı, devirdi. Polis çağırdığımızda akli malul olduğu için herhangi bir işlem yapılamayacağını maalesef söylediler. Sanırım yasada böyle bir boşluk var ve bu tarz insanlar bu tarz yapılara zarar verebiliyorlar. Dün gece saatlerinde bizim güvenlik arkadaşımız burada bir alev fark edince hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber vermiş. Şahsı o görmüş. O da artık arada herhalde kaçmış veya kaybolmuş. Buraya müdahale etmişler ama burası oldukça da bir zarar görmüş" dedi.