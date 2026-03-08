Tarihi emanete ihanet: 300 yıllık Tophane Çeşmesi'ni ateşe verdiler

'BUNLARI BİZ KORUMAZSAK BU ŞEKİLDE OLAYLARA MARUZ KALABİLİYOR'

Murat, "Güvenlik arkadaşımızın söylediği üzere sanırım gece 02.00-03.00 sıralarında olmuş. Burası turistik açıdan yoğun bir bölge. Buraya bir polis noktası konulmasını biz her açıdan çok istiyoruz. Asayiş açısından, kamu düzeni açısından ve bu tarihi eserlerin yoğun olduğu bu bölgeye bir polis noktası muhakkak konulmalı. İstanbul'un üç büyük çeşmesi vardı; Üsküdar Meydanı'nda, Ayasofya'nın hemen yanında ve burası. Çok sanat değeri yüksek eserler. Bunları biz korumazsak bu şekilde olaylara maruz kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR AMA BU DURUM ÇOK KÖTÜ'

Turist Yevhenilla Samilova ise "Ukraynalıyım. Turist olarak Türkiye'ye geldim. İstanbul çok güzel bir şehir ama bu durum çok kötü. Umarım düzeltilir" diye konuştu.