Şanlıurfa'da kar ulaşımı felç etti! Araçlar mahsur kaldı

Özellikle Viranşehir - Diyarbakır karayolu ile Viranşehir - Siverek karayolunun Karacadağ bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı adeta durma noktasına getirdi. Bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.

Ekipler yolun kapanmaması için yoğun bir mesai harcarken iş makineleri ise biriken karı temizledikten sonra tuzlama çalışması yapıyor. Yolda oluşabilecek buzlanmaya dikkat çeken yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.