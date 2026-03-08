Şanlıurfa'da kar ulaşımı felç etti! Araçlar mahsur kaldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Karacadağ bölgesini etkisi altına alan kar yağışı ulaşımı felç etti. Viranşehir-Diyarbakır ve Viranşehir-Siverek yollarında araçlar mahsur kaldı. Ekipler kurtarma ve tuzlama çalışmalarıyla trafiği açmaya çalışıyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.
Özellikle Viranşehir - Diyarbakır karayolu ile Viranşehir - Siverek karayolunun Karacadağ bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı adeta durma noktasına getirdi. Bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.
Ekipler yolun kapanmaması için yoğun bir mesai harcarken iş makineleri ise biriken karı temizledikten sonra tuzlama çalışması yapıyor. Yolda oluşabilecek buzlanmaya dikkat çeken yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.