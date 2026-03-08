Nusaybin'de PKK'nın 39 yıl önce katlettiği 6'sı çocuk 8 kişi anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Açıkyol Mahallesi'nde 39 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 6'sı çocuk, 8 kişi, mezarları başında anıldı.

Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) için anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Soner Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Kıdemli Yarbay Kenan Dallı, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, MHP Nusaybin İlçe Başkanı Ahmet Badur, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.