Malatya'da kan donduran olay! Baba-oğul tartışması cinayetle sonlandı

Kan donduran olay, dün saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.B.'nin evine giden Mustafa Berk (54) ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu esnada M.B., babasını bıçakla yaraladı.