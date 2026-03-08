Malatya'da kan donduran olay! Baba-oğul tartışması cinayetle sonlandı
Malatya’da oğul M.B., tartıştığı babası Mustafa Berk’i bıçaklayarak öldürdü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Berk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kan donduran olay, dün saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.B.'nin evine giden Mustafa Berk (54) ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu esnada M.B., babasını bıçakla yaraladı.
Yaralı şahıs dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kurumuna kaldırılırken, olay sonrası kaçan M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.