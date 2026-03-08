Kızıltepe’de sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Ev ve işyerleri sular altında kaldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, zemin kattaki ev ve işyerlerini su bastı. Rögar tıkanıklıkları nedeniyle lağım suları taşarken, vatandaşlar altyapı sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Yağış sonrası Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintileri oluştuğu görüldü.

"LAĞIM KOKUSUNDAN BURNUMUZU KAPATMAK ZORUNDA KALIYORUZ" Rögarların tıkanması sonucu biriken suların kot altındaki ev ve işyerlerini yerlerini bastığını belirten taksici Abdulhalık Şahin, "Taksici olarak bütün mahalleleri geziyoruz, şu an Kızıltepe'nin alt yapısı Kızıltepe'yi taşımıyor. Yağmur yağdığı zaman rögarlar tıkanıp patlıyor ve pis lağım kokusundan burnumuzu kapatmak zorunda kalıyoruz. Kızıltepe'nin bu durumda olmaması lazımdı, bu sorunun çözülmesi gerekir. Yol göldür, araçla ilerlemek zorundayız ve ilerleyince çukura mı gereceğiz bilemiyoruz. Kızıltepe çok perişan durumdadır" dedi.