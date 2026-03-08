Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta kardan kapanan 32 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Kars'ta kardan kapanan 32 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtınanın ardından ulaşıma kapanan 32 köy yolunu açmak için 7kar kaplanları' olarak bilinen İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.