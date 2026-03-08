CANLI YAYIN

Kahramanmaraş’ta dehşet: Çocuğunu almak isteyen adam vuruldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kahramanmaraş’ta dehşet: Çocuğunu almak isteyen adam vuruldu

Kahramanmaraş’ta boşandığı eşinden çocuğunu almaya giden Ali Y. (38), eski eşinin birlikte yaşadığı İsa S. (38) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan polis ekiplerine teslim olurken, Ali Y.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. (38), boşandığı eşi Şerife U.'nun evine giderek çocuğunu almak istedi. Bu sırada yaşanan tartışmada kadının birlikte yaşadığı İsa S. (38), Ali Y.'yi tabancayla vurdu.

Kahramanmaraş’ta dehşet: Çocuğunu almak isteyen adam vuruldu - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ali Y..'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş’ta dehşet: Çocuğunu almak isteyen adam vuruldu - 2

İsa S., polise teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vurulan Ali Y.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın