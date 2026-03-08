Kahramanmaraş’ta dehşet: Çocuğunu almak isteyen adam vuruldu

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. (38), boşandığı eşi Şerife U.'nun evine giderek çocuğunu almak istedi. Bu sırada yaşanan tartışmada kadının birlikte yaşadığı İsa S. (38), Ali Y.'yi tabancayla vurdu.