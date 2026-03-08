Depremzede babanın yürek burkan hikayesi: Üç yıldır kızını arıyordu, mezarını buldu

Asrın deprem felaketi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde tüm ailesini kaybeden Fatih Karaca, 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’nın ölümünden emin olamadı. Karaca, 3 yıl boyunca kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmazken, depremzede babanın umudu açılan 7 mezara yapılan DNA testiyle son buldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan Gözde Apartmanı'nda ailesinin neredeyse tamamını kaybeden Fatih Karaca, üç yıl boyunca kızı İrem'in bir gün bulunacağı umuduyla yaşadı. Depremde 4 çocuğunu, eşini, annesini ve kayınvalidesini kaybeden Karaca'ya cenazesi bulunamayan 13 yaşındaki kızı İrem'in yaşadığı söylendi. Hatta birçok kişi İrem'i depremden sonra gördüğünü anlatınca acılı baba kızının aramaya başladı. "Neredesin İrem, çıkıp gelsene" dizeleriyle yazdığı şiirle 3 yıldır kızını arayan acılı babanın umutları yapılan soruşturmayla son buldu. Sabah'ın haberine göre, depremden sonra kayıp olduğu düşünülen İrem Karaca'nın cenazesinin yaşanan karışıklık nedeniyle annesinin kimliğiyle defnedildiği tespit edildi. 7 mezarın yeniden açılarak yapılan DNA incelemeleriyle İrem'in mezarı tespit edildi.

İrem Karaca AİLENİN TAMAMI ENKAZDA YOK OLDU 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı tamamen çöktü. Apartmanda yaşayan Karaca ailesi de enkaz altında kaldı. Enerji firmasında şef olarak çalışan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında olduğu için hayatta kaldı. Ancak ailesinin büyük bölümünü kaybetti. Çalıştığı araziden hızla evine giden Karaca, 2'nci katında oturdukları Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı Gözde Apartmanı'nın yıkıldığını gördü. Karaca'nın eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam (66) enkaz altında kaldı. Ailenin çocuklarından biri olan 13 yaşındaki İrem Karaca'ya ise ulaşılamadı. Yapılan aramalara rağmen genç kızın cenazesinin bulunamadığı düşünülüyordu. ÜÇ YIL BOYUNCA ARAMAYA DEVAM ETTİ Kızından hiçbir iz bulamayan Fatih Karaca, yıllarca onu aradı. Kızının bir gün bulunabileceğine inanan baba, yaşadığı özlemi kaleme aldığı bir şiirle dile getirdi. "Neredesin İrem, çıkıp gelsene" sözleriyle başlayan şiir kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve deprem felaketinin en hüzünlü hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Karaca, üç yıl boyunca kızının akıbetini öğrenebilmek için yetkililere başvurmaya devam etti.

"İREM'İ GÖRDÜK" DEDİLER Depremden sonra kızını gördüklerini söyleyen kişiler de Fatih Karaca'nın umudunu artırdı. Depremde evleri yıkılan ve Gençlik Stadı'nda çadırda kalan kızının okul arkadaşı, İrem ile voleybol oynadıklarını, daha sonra ayrıldıklarını anlattı. Ankara'dan gelen iki gönüllü doktor da kendisini arayıp küçük bir kız çocuğu gördüklerini söyledi. Doktorlar İrem'in fotoğraf ve videolarına bakıp, gördükleri kişinin yüzde yüz İrem olduğunu, ancak akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Fatih Karaca bu duyumlar üzerine daha da umutlandı. BAŞSAVCILIĞIN ÇALIŞMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı depremde kimliği belirlenemeyen cenazelerle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında İslahiye'de kimliği tespit edilemeyen bir cenazenin DNA örnekleri, baba Fatih Karaca'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan ilk incelemede eşleşme çıkmadı. Bunun üzerine savcılık dosyayı derinleştirdi. Kimliği belirsiz cenazenin defnedilmeden önce çekilmiş fotoğrafları incelendiğinde cenazenin yaklaşık 40-45 yaşlarında bir kadına ait olabileceği değerlendirildi. Bu tespit üzerine cenazenin İrem'e değil, annesi Duygu Karaca'ya ait olabileceği ihtimali gündeme geldi.