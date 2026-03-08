Çatı katında sanal F-16 eğitimi! Sosyal medyada gündem oldu: Binlerce kişi izliyor

Fotoğraf-İHA

İlk paylaşımında savaşan şahinin simülatöründeki sistemlerin aktif edilerek kalkış prosedürlerini bir dakika içinde özetleyen genç adam, ikinci paylaşımda füzelerin ateşlenip tekrar üsse dönüşündeki her detayı takipçilerine aktardı.

ORT DOĞU İLHAM VERDİ

Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmelerden ilham alarak yaptığı canlı yayınlar kısa sürede gündem olmaya başlayan 28 yaşındaki genç, "F-16 pilotu olmak herkesin hayalidir. Ama biz olamadık. Böyle bir yola girdik. Gençler de uçuşları çok seviyor. Birebir simülasyon kullanarak binlerce kişiye öğretmeye başladım" dedi.