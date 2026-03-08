Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun! 3 şüpheli daha yakalandı

Bakırköy’de bir sitede çalınan 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada 1’i firari 3 şüpheli daha yakalandı. Olay, 11 Şubat’ta site otoparkındaki iki araçtan gerçekleşmişti. Daha önce 9 şüpheli tutuklanmış, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturma devam ediyor.

Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlikle korunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.

FOTOĞRAF (DHA) Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı. Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi.