Aydın’da facia gibi kaza! Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı

FOTOĞRAF (DHA)

Bozdoğan'dan Kemer Barajı yönüne giden Gambat Tumennasan yönetimindeki 09 AGJ 669 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki ağaçlığa daldı.

Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Tumennasan araçta sıkışarak yaralanırken, yanındaki Ahmet Demir ve eşi Fikriye Demir ise hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.