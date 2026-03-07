Silivri cezaevi çevresinde 1 aylık yasak kararı!

Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde 1–31 Mart tarihleri arasında toplantı, basın açıklaması, çekim ve slogan atma gibi birçok eylemi yasakladı. Kararın cezaevi güvenliği ve kamu düzeni gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacak kararlar dışında; Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi ve çevresinde bazı eylem ve faaliyetleri 01 Mart – 31 Mart 2026 tarihleri arasında yasakladı.

Karara göre cezaevi kampüsü tel örgü sınırından itibaren 1 kilometre yarıçaplı alan içinde;

- Toplantı ve gösteri yürüyüşü

- Basın açıklaması ve röportaj

- Kamera ve cep telefonu ile çekim

- Döviz-pankart açma

- Slogan atma

- Çadır kurma ve stant açma

- Sembollü kıyafetlerle duruşma alanına gelme gibi eylemler yasak kapsamına alındı.

Yetkililer, Türkiye'nin en büyük cezaevi kampüsü olan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 27 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, ziyaret günlerinde ise 5 bin araç ve yaklaşık 15 bin kişinin giriş çıkış yaptığını belirtti. Bu nedenle olası toplumsal olayların kamu düzeni ve cezaevi güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.

Karar kapsamında bölgede yol kontrol uygulamaları yapılabilecek, olası eylemler ise kamera ve drone ile kayıt altına alınabilecek.