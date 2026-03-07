Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan 78 yaşındaki Fevzi Bilici hayatını kaybetti. Seydili Mahallesi’ndeki evinde fenalaşan Bilici, yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
