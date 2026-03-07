Mart ayında Ağrı'da kar yağışı: Günlük yaşam olumsuz etkilendi

Mart ayının ilk günlerinde Ağrı’da soğuk ve yağışlı hava etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olurken, hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşandı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, soğuk hava günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.