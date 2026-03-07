Haberler Yaşam Haberleri İstanbullular dikkat! 8 Mart'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 8 Mart'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 19:15

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle yarın saat 14.00’ten itibaren bazı yolların geçici olarak kapatılacağını duyurdu.