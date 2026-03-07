Gazipaşa Caddesi'nde hatalı parklara sürücüler isyan etti

Zonguldak kent merkezinin en işlek noktası olan Gazipaşa Caddesi'nde, kural tanımayan sürücülerin gelişigüzel park etmesi trafiği durma noktasına getirdi.

Sabah saatlerinden itibaren yolun sağına ve soluna yapılan usulsüz parklar nedeniyle trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Şeridin daralması sonucu araçlar caddede ilerlemekte güçlük çekti. Kentin kalbinde her gün tekrarlanan bu başıboşluk, kurallara uyan sürücülerin sabrını taşırdı.



"ACİL MÜDAHALE ARAÇLARI ENGELLENİYOR"



Trafikte dakikalarca beklemek zorunda kalan ve duruma isyan eden sürücüler, denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Zonguldak'ın göbeğinde karşılaştığımız bu manzara kabul edilemez. Araçlar yolda santim santim ilerliyor. Bu kural tanımaz araçlara yönelik acilen denetim yapılmalı. Sadece trafik sıkışmıyor; itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçları da bu sorumsuzluk yüzünden vakalara geç kalıyor" diye tepki gösterdi.