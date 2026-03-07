Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da freni boşalan otomobilden atlayan baba ve oğul yaralandı

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 14:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde freni boşalan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü Savaş A. (43) ile araçtan atlayan oğlu Alperen A. (12) yaralandı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.