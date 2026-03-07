Borsada ‘hektor’ tuzağı: 180 milyonluk vurgunda yolun sonu

Borsa İstanbul’da sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon ağına yönelik soruşturmada kritik aşamaya gelindi. Telegram ve X üzerinden yatırımcıları yönlendirdiği öne sürülen, aralarında “Hektor” takma adlı Hikmet Yurtbay ve Onur Yılmaz’ın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yaklaşık 180 milyon liralık haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Sermaye piyasalarında manipülasyon iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON AĞI

İddianamede, Telegram ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla yatırımcıların yönlendirildiği ve belirli hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında aralarında "Hektor" lakaplı Hikmet Yurtbay ve Onur Yılmaz'ın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında dava açıldı.

Savcılık, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

MANİPÜLASYONUN MERKEZİ: TELEGRAM VE X

İddianamede manipülasyon faaliyetlerinin özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

Manipülasyonun yürütüldüğü iddia edilen hesaplar:

"Hektor"

"Hektor As"

"Borsa Dostlar Konağı"

@hektoras58 adlı X hesabı

Savcılık tespitlerine göre bu hesaplar üzerinden yatırımcılara hisse alım tavsiyeleri ve yönlendirmeler yapılarak fiyat hareketleri organize edildi.

PRKAB HİSSESİNDE %576'LIK ARTIŞ

İddianameye göre manipülasyonun en dikkat çekici örneklerinden biri Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri (PRKAB) hisselerinde gerçekleşti.

Soruşturma bulgularına göre:

Manipülasyon dönemi: 31 Ağustos – 29 Kasım 2021

Günlük işlem hacmi: %143 arttı

Günlük yatırımcı sayısı: %286 arttı

Hisse fiyatı:

27 Ağustos 2021: 12,24 TL

29 Kasım 2021: 82,83 TL

Sabah'ın haberine göre; Bu süreçte hisse fiyatının %576,56 oranında yükseldiği tespit edildi.

DOBUR HİSSESİNDE FİYAT 28 TL'DEN 300 TL'YE ÇIKTI

Manipülasyon iddialarının bir diğer ayağı ise Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama (DOBUR) hisselerinde görüldü.

Savcılık dosyasına göre:

Manipülasyon dönemi: 18 Ekim – 1 Aralık 2021

Hisse fiyatı:

28,23 TL'den

300 TL'ye kadar yükseltildi.

Yetkililer, söz konusu fiyat hareketlerinin sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmelerle desteklendiğini belirledi.

180 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin elde ettiği öne sürülen kazanç şöyle sıralandı:

DOBUR hissesi: yaklaşık 32 milyon TL

PRKAB hissesi: yaklaşık 146 milyon TL

Toplamda ise 180 milyon TL'likhaksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Şüpheliler arasında daha önce farklı hisselerde manipülasyon yaptığı tespit edilen Onur Yılmaz da yer alıyor.

