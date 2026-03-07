Adana’da trafik magandaları aileye dehşet yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 maganda, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesip camına defalarca vurdu. Aile, panik ve korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, trafikte yol verme meselesi nedeniyle iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, 01 BKC 70 plakalı otomobildeki 3 kişi, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü keserek durdurdu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vururken, araçtaki aile panik halinde polisi arayıp yardım istedi. Aile, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.