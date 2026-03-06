Haberler Yaşam Haberleri Polisten kaçan "egzozcuya" 200 bin TL şok

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 08:37 Son Güncelleme: 06 Mart 2026 08:43

Polisten kaçan "egzozcuya" 200 bin TL şok

Diyarbakır'da motosikletiyle abartı egzoz kullandığı için trafik ekiplerinden kaçan aday sürücü Y.C.B. takiple yakalandı. 'Dur' ihtarına uymadığı için 200 bin TL ve diğer kural ihlalleri nedeniyle de farklı cezalar kesilen Y.C.B.'nin ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.