Jandarma çilingirle girdi: Firari hükümlü gözaltında

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan trans birey D.C.Ö., eve gelen jandarma ekiplerine kapıyı açmadı. 4 saat süresince kapıyı açmayan firari şüpheli, savcılık izninin ardından çilingir yardımıyla eve giren jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında ve 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranması bulunan ve trans birey olduğu öğrenilen D.C.Ö.'nün Karaçay Mahallesi 275 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri saat 13.00 sıralarında eve baskın yaptı. Jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrılarına rağmen D.C.Ö. ekiplere kapıyı açmadı. Aynı zamanda evde bulunan sahibi olduğu Pitbull cinsi köpeğin de risk oluşturmasından dolayı adrese Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda bulunan veteriner ekibi de çağırıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kapının açılmaması üzerine, cumhuriyet savcılığından alınan izin sonrası jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla evin içerisine girerek D.C.Ö.'yü gözaltına aldı. D.C.Ö. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, köpek ise bir yakınına teslim edildi.