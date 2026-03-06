CANLI YAYIN

Görenleri mest etti: Karlı dağlar ve dolunay aynı karede

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bitlis’te karla kaplı dağların ardından yükselen dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Karla kaplı dağların arkasından yükselen dolunay, oluşturduğu manzarayla gökyüzü meraklılarını mest etti. Ayın beyaz örtüyle kaplı zirvelerle aynı karede buluşması etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Bu görsel şölen, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAF İÇİN DOĞRU ZAMAN BEKLENMELİ

Gökyüzü ile yeryüzünü aynı karede yakalamanın her zaman mümkün olmadığını belirten Doç. Dr. Önen, doğa ve gökyüzü fotoğrafçılığının sabır gerektirdiğini, bazen günlerce doğru günü, uygun hava koşullarını ve doğru zamanı beklemek gerektiğini söyledi.

TÜM DETAYLAR AYNI KAREDE

Gökyüzü netleşirken aynı anda yeryüzündeki detayların da kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Önen, bu uyumun yakalanması halinde ortaya eşsiz görüntüler çıktığını dile getirdi.

