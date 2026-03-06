Görenleri mest etti: Karlı dağlar ve dolunay aynı karede

Karla kaplı dağların arkasından yükselen dolunay, oluşturduğu manzarayla gökyüzü meraklılarını mest etti. Ayın beyaz örtüyle kaplı zirvelerle aynı karede buluşması etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Bu görsel şölen, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.