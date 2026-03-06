D&R, ilham veren kadınları ağırlıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde D&R, bu güne özel raflardaki en güçlü kadın seslerini bir araya getiriyor.

D&R, Kadınlar Günü'ne özel olarak güçlü ve ilham veren kadınları bir araya getiren Kadınlar Kulübü buluşmalarını hayata geçiriyor. D&R mağazalarında gerçekleşecek programda; yazar ve oyuncu Başak Sayan, Bütünsel Güzellik Koçu Selda Tahincioğlu Özkök, Diyetisyen Nilay Keçeci ve Uluslararası Liderlik ve Takım Koçu Duygu Alptekin Gürsu gibi ilham veren isimler yer alıyor.

6-7-8 Mart tarihlerinde üç gün boyunca sürecek etkinliklerin ilk konuğu, oyuncu ve yazar Başak Sayan olacak. Sayan, D&R Gece Yarısı Kütüphanesi'nde, bilincin doğası ve inanç sistemlerinin temellerini sorgulayan yeni kitabı Gülün Açtığı Gece'nin lansmanında okurlarıyla bir araya gelecek. Buluşmalar kapsamında Duygu Alptekin Gürsu Kadın Liderlerin Zirve Yolculuğu, Nilay Keçeci Yeni Bir Başlangıç ve Dr. Bahar Tezcan ise Duygusal Oyunlar adlı kitaplarını okurları için imzalayacak. Bütünsel Güzellik Koçu Selda Tahincioğlu Özkök ise düzenleyeceği atölye ve söyleşi ile kadınlarla bir araya gelecek. Özkök ayrıca, Mardin'in en sevilen ve köklü tariflerini bir araya getirdiği Köklerden Gelen Güzellik kitabını da okurları için imzalayacak.

D&R BAĞDAT CADDESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL MUM IŞIĞINDA KLASİK MÜZİK GECESİ: CANDLELIGHT&MUSIC…

8 Mart Pazar günü akşamı D&R Sahnesi kadın müzisyenlerin olacak. D&R "Candlelight & Music" konseptiyle düzenlenen bu özel gecede klasik müziğin etkileyici atmosferi mum ışıklarının ambiyansıyla birleşecek. D&R Cafe Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek bu özel konser, klasik müzik severleri ve Kadınlar Günü'nü farklı bir atmosferde kutlamak isteyen herkesi mum ışıkları altında müzikle buluşmaya davet ediyor.

PROGRAM:

6 Mart Cuma 20:00 / D&R Bağdat Caddesi D&R Cafe

Gece Yarısı Kütüphanesi'nde Başak Sayan Yeni Kitap Lansmanı - Söyleşi ve İmza Günü

7 Mart Cumartesi 15:00 / D&R Bağdat Caddesi

Selda Tahincioğlu Özkök ile Atölye, Söyleşi ve İmza Günü

8 Mart Pazar 20:30 / D&R Bağdat Caddesi – D&R Cafe

D&R Candellight & Music

8 Mart Pazar 14:00 / D&R Kanyon

Duygu Alptekin Gürsu ile Söyleşi ve İmza Günü

8 Mart Pazar 14:00 / D&R Zorlu AVM

Nilay Keçeci ile Söyleşi ve İmza Günü