Zehir tacirlerine darbe! 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildi | Piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan 1 ton 413 kilo esrar ele geçirdi. Narkotik köpeği Bodri’nin de katıldığı aramada bulunan uyuşturucu maddeler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'ı incelemeye aldı.

Ekipler tarafından yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı aramada, TIR'ın yasal yükünün içerisine gizlenmiş halde toplam 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu belirlenirken, söz konusu maddelerin imha edildiği bildirildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri uyuşturucuya yönlendirmeye çalışan kaçakçılarla mücadeleyi 2026 yılında da aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.