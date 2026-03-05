Muş'ta fırtına hayatı felç etti: Köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan şiddetli fırtına, kırsalda hayatı olumsuz etkiledi. Bostankent köyü grup köy yolu Çatak rampası mevkiinde fırtına nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkisini artıran fırtına nedeniyle yolda görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşım sağlanamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin, fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü şekilde yürüttüğü bildirildi.