Dijital dünyaya yaş sınırı! RTÜK araştırdı gençler onayladı
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya düzenlemelerini içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yaptığı araştırma da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 88,1’i sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Uzun süredir tartışılan sosyal medya kullanımında sınır 15 yaş olarak netleşti. Teklife göre sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaş doğrulama için birkaç alternatif sunulacağını, bunlar arasında e-Devlet üzerinden bilgileri vermeden bir anahtar oluşturulması da bulunacağını bildirdi. Oyun sağlayıcılara, oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme zorunluluğu getirilecek.
100 binden fazla kullanıcısı olan yabancı platformlar, Türkiye'de temsilci atayacak. Getirilen kurallara uymayan oyun sağlayıcılara 30 milyon liraya kadar para ile bant daraltma cezası verilebilecek.