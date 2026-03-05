Dijital dünyaya yaş sınırı! RTÜK araştırdı gençler onayladı

GÜNDE 3.5 SAAT

Gençlerin yüzde 89.2'si günde 3 saat 24 dakika sosyal medyada, yüzde 77.4'ü, 58 dakika ile isteğe bağlı yayında, yüzde 65'i 40 dakika ile televizyonda ve yüzde 28.8'i 38 dakikayla radyoda vakit geçiriyor.

2018 yılında 2 saat 51 dakika olan televizyon izleme süreleri 2025 yılında 40 dakikaya düştü. Radyo dinleme süresi ise 3 saat 35 dakikadan 38 dakikaya geriledi.

Dijital platformlara abone olup izleyenlerin oranı ise yüzde 65. Yani her 10 gençten 6'sı dijital platformlara abone. Günlük yaklaşık 1 saat dijital platformlardan programları takip ediyorlar.

Günde 3.5 saat sosyal medya kullanan gençlerin yüzde 90'ının sosyal medya hesabı bulunuyor. Yani 10 çocuktan 9'unun sosyal medya hesabı var. Bunların yaklaşık yüzde 25'inin bütün bilgileri kamuya açık.



Ailelerin bilmediği gizli hesabı olan gençlerin oranı ise yüzde 82. Aileler kontrol mekanizmalarını bir nevi kendi bildikleri hesapları üzerinden yürütürken gençler bilinmeyen hesapları üzerinden sosyal medyayı kullanmaya devam ediyor.

Gençler, "Sosyal medyanın en olumsuz yanı sizin için nedir?" sorusuna yüzde 30.1'le "gerçek hayattan uzaklaşma" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 18.5'la siber zorbalık ve şiddet geliyor.

Gençlerin haber almak kaynakları yüzde 82.4 oranıyla sosyal medya, yüzde 75.6'yla internet haber siteleri, yüzde 53.7'yle televizyon olarak şekilleniyor.