Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dijital dünyaya yaş sınırı! RTÜK araştırdı gençler onayladı

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya düzenlemelerini içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yaptığı araştırma da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 88,1’i sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzun süredir tartışılan sosyal medya kullanımında sınır 15 yaş olarak netleşti. Teklife göre sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaş doğrulama için birkaç alternatif sunulacağını, bunlar arasında e-Devlet üzerinden bilgileri vermeden bir anahtar oluşturulması da bulunacağını bildirdi. Oyun sağlayıcılara, oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme zorunluluğu getirilecek.

100 binden fazla kullanıcısı olan yabancı platformlar, Türkiye'de temsilci atayacak. Getirilen kurallara uymayan oyun sağlayıcılara 30 milyon liraya kadar para ile bant daraltma cezası verilebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Sosyal medya platformları, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu kurallara uyulması için 6 aylık süre tanınıyor.

GENÇLERDEN SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRINA DESTEK

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağı "Türkiye'de Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması"nı TBMM'de açıkladı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, 26 ilde 15-21 yaş grubu 7 bin 511 gençle yüz yüze görüşerek yaptıkları araştırmanın sonuçlarını anlattı:

GÜNDE 3.5 SAAT
Gençlerin yüzde 89.2'si günde 3 saat 24 dakika sosyal medyada, yüzde 77.4'ü, 58 dakika ile isteğe bağlı yayında, yüzde 65'i 40 dakika ile televizyonda ve yüzde 28.8'i 38 dakikayla radyoda vakit geçiriyor.
2018 yılında 2 saat 51 dakika olan televizyon izleme süreleri 2025 yılında 40 dakikaya düştü. Radyo dinleme süresi ise 3 saat 35 dakikadan 38 dakikaya geriledi.

Dijital platformlara abone olup izleyenlerin oranı ise yüzde 65. Yani her 10 gençten 6'sı dijital platformlara abone. Günlük yaklaşık 1 saat dijital platformlardan programları takip ediyorlar.
Günde 3.5 saat sosyal medya kullanan gençlerin yüzde 90'ının sosyal medya hesabı bulunuyor. Yani 10 çocuktan 9'unun sosyal medya hesabı var. Bunların yaklaşık yüzde 25'inin bütün bilgileri kamuya açık.

Ailelerin bilmediği gizli hesabı olan gençlerin oranı ise yüzde 82. Aileler kontrol mekanizmalarını bir nevi kendi bildikleri hesapları üzerinden yürütürken gençler bilinmeyen hesapları üzerinden sosyal medyayı kullanmaya devam ediyor.
Gençler, "Sosyal medyanın en olumsuz yanı sizin için nedir?" sorusuna yüzde 30.1'le "gerçek hayattan uzaklaşma" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 18.5'la siber zorbalık ve şiddet geliyor.
Gençlerin haber almak kaynakları yüzde 82.4 oranıyla sosyal medya, yüzde 75.6'yla internet haber siteleri, yüzde 53.7'yle televizyon olarak şekilleniyor.

LGBT'YE GEÇİT YOK
RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, çocukların yönelik iki kriterlerinin bulunduğunu belirterek "Bir tanesi çocuğu öncelediğimiz kriter, çocuklara ilişkin herhangi bir şekilde yayın varsa orada -çocuğa yönelik taciz, farklı, şiddet veya istismar varsa- çok hassasız; ikincisi de LGBT konusu. LGBT konusunda da çok hassasız. Bu konular özellikle yayından çıkartılıyor" dedi.

