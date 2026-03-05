Binlerce tarihi eseri yurt dışına kaçıracaklardı: Operasyonla yakalandılar

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile KOM Başkanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin yurt içinden temin ettikleri çok sayıda tarihi eseri usulsüz yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandıkları tespit edildi.