AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde gece saat 04.11'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

DEPREM

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [30.77 km] Çeşme (İzmir)

Tarih:2026-03-05

Saat:04:11:16 TSİ

Enlem:38.11694 N

Boylam:25.96972 E

Derinlik:6.94 km